Спецоперация 05 сентября 2023, 09:22 Украинские силы попали в огневой мешок в Работине Рогов: ВСУ оказались в огневом мешке в Работине РИА «Новости»

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Украинские военные очутились в огневом мешке в селе Работино Запорожской области. Об этом заявил представитель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в комментарии РИА «Новости».

По его словам, Работино сейчас полностью разрушено.

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«История с Работиным повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями», — сказал он.

Рогов добавил, что российская армия наносит массированные удары по штурмовым группам ВСУ, которые подходят к Работину. Таким образом ВС России не дают противнику прорвать линию обороны и полностью занять поселок. Он отметил, что у украинских сил коллосальные потери.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы Украины потеряли на Запорожском направлении за сутки свыше 115 своих бойцов. При этом российские военные улучшили там свое тактическое положение.