Военкоматы перешли на удаленку из-за коронавируса

Военкоматы перешли на удаленную работу, чтобы не допустить распространения коронавируса. Все учетные данные призывников уточняют сейчас по телефону.

«Для исключения личного посещения гражданами призывного возраста и их родственниками военных комиссариатов уточнение всех необходимых учетных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только по телефону», — приводит «Интерфакс» сообщение Минобороны России.

Ранее стало известно, что призывников из-за пандемии этой весной отправят в части не раньше 20 мая. Все призывные пункты оборудовали бактерицидными лампами. Военные запаслись бесконтактными термометрами, тест-системами, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

30 марта президент России Владимир Путин подписал приказ о весеннем призыве в армию. Он начался 1 апреля и продлится до 15 июля. По последним данным, в ВС РФ нет ни одного заразившегося коронавирусом.

По состоянию на 5 апреля в России зафиксировали 5389 случаев заражения 2019-nCoV. От болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус, умерли 45 человек.