Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 5,3 тысячи

За прошедшие сутки в России зафиксировали 658 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных пациентов выросло до 5389.

«За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах, зафиксировано два летальных исхода. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае», — сообщает оперштаб.

Источник фото: телеканал «360»

Врачам удалось поставить на ноги 22 пациента. Всего от коронавируса вылечились 355 человек. Общее число заболевших COVID-19 составляет 5389 человек в 78 российских регионах.

«За весь период зафиксировано 45 летальных исходов», — отмечается в сообщении.

Все инфицированные находятся в специальных изолированных боксах под наблюдением медиков. Всех, с кем контактировали заразившиеся, тоже ждут исследования на выявление коронавируса.

4 апреля в России был зафиксирован 4731 случай инфицирования. Днем ранее этот показатель находится на отметке в 4139 человек. В мире коронавирусом заражены более 1,2 миллиона человек. Более 65,6 тысячи случаев закончились летальным исходом. Медики смогли вылечить 253 тысячи пациентов в разных странах.