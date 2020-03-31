Призывников отправят в части не раньше 20 мая из-за коронавируса

Министр обороны принял решение, что к местам службы российские призывники этой весной отправятся не раньше 20 мая. Это одна из мер в рамках борьбы с пандемией коронавируса, рассказал телеканалу «Звезда» начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

Как рассказал собеседник издания, призыв пройдет в 83 субъектах России, кроме Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. В этих регионах призыв проводят только осенью.

«Главная задача, которая стоит сегодня перед нами, — не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди призывников и военнослужащих», — заявил Бурдинский. Он добавил, что во всех призывных пунктах России есть бесконтактные термометры, бактерицидные лампы, тест-системы и запас медицинских масок и дезинфицирующих средств.

Привозить призывников в пункты и развозить по частям будут только на продезинфицированном транспорте. Когда парни приедут на место службы, их ждет обязательный двухнедельный карантин. Они будут жить в отдельных казармах под ежедневным наблюдением медиков и к службе приступят, если все будет в порядке. По данным Бурдинского, в российской армии нет ни одного заразившегося коронавирусом.

30 марта президент России Владимир Путин подписал приказ о весеннем призыве в армию. Он начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.

Из-за стремительного распространения инфекции из Китая Россия закрыла свои границы и временно прекратила авиасообщение с другими странами. В десятках регионов РФ ввели усиленные меры по борьбе с коронавирусом — режим жесткой самоизоляции. В это время никому нельзя выходить из дома без веской причины. Наступившую неделю Путин объявил нерабочей.