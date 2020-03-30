Путин подписал приказ о весеннем призыве в армию

Призыв продлится до 15 июля. Под него попадают молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в этом году медицинские комиссии пополнятся специалистами, которые проверят призывников на коронавирус. В войска направят только тех юношей, чьи тесты покажут отрицательные результаты.

Кроме того, служба для молодых солдат начнется с двухнедельного карантина. Для этого в частях оборудуют изолированные помещения, где разместят новобранцев.

В данный момент в самих воинских частях уже проводятся профилактические мероприятия. Весь боевой состав начал проходить тестирование на коронавирус. Следит за эпидемиологической ситуацией в армии специальный штаб по предупреждению коронавирусной инфекции в Вооруженных силах под руководством первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова.