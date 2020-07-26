ВМФ России пополнится в 2020 году 40 новыми кораблями

«В этом году в его (ВМФ — прим. ред.) состав будет принято 40 кораблей и судов различных классов», — заявил глава государства.

Для повышения боевых возможностей флота акцент будет сделан на широком внедрении передовых цифровых технологий и гиперзвуковых ударных комплексов, не имеющих аналогов в мире. Помимо этого, корабли оснастят беспилотными подводными аппаратами, современными эффективными средствами обороны.

Военно-морской флот России достойно выполняет самые сложные задачи и безупречно служит Отечеству, заявил Путин.

«Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняют самые сложные задачи», — отметил российский лидер.

Он напомнил, что несколько дней назад на трех верфях в России были заложены еще шесть новых кораблей дальней морской зоны.

Российский флот 26 июля отмечает 324-ю годовщину со дня своего образования. Парады в честь ВМФ проходят по всей стране. Главный военно-морской парад идет в Санкт-Петербурге — на Сенатской площади и в Кронштадте. К нему присоединились 15 тысяч военнослужащих. В Кронштадт также прибыл Путин для участия в мероприятиях, приуроченных к празднику.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила военных моряков с профессиональным праздником.