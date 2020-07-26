Путин приехал в Кронштадт на парад в честь дня ВМФ

Президент Владимир Путин прибыл в Кронштадт в День Военно-морского флота России. Он примет участие в мероприятиях, приуроченных к празднику.

О прибытии Путина сообщил в Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Он опубликовал видео, где президент поднимается на борт катера в сопровождении военнослужащих. На катере Путин подойдет к парадному строю кораблей в Финском заливе.

Вместе с главой государства на катере находится министр обороны России Сергей Шойгу.

Всего в главном военно-морском параде в Петербурге примут участие 46 кораблей, катеров и судов. Пройдут фрегат «Адмирал Касатонов», корабль «Вице-адмирал Кулаков», а также корветы, большие десантные корабли и подлодки. Первый российский линейный корабль XVI века «Полтава» возглавит показ у Дворцового моста, сообщило РИА «Новости».

Кроме того, во время торжественного парада в воздух поднимут 41 единицу авиационной техники. Гости праздника смогут увидеть Су-33, Су-27, МиГ-29 и другие самолеты. Завершит парад концерт на Дворцовой площади, артиллерийский салют и развод Дворцового моста.