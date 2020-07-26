Матвиенко поздравила военных с Днем ВМФ

Военнослужащие 26 июля отмечают День Военно-морского флота (ВМФ). Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила с профессиональным праздником военных моряков.

«На протяжении всей своей славной истории Военно-морской флот самоотверженно служит российскому государству. Мы отдаем дань уважения всем поколениям храбрых защитников Отечества, отстоявшим его свободу и независимость в многочисленных морских баталиях, окончившихся триумфом русского оружия», — привело РИА «Новости» слова Матвиенко.

Она добавила, что военнослужащие успешно решают самые сложные задачи. Кроме того, моряки эффективно осваивают уникальную технику и вооружение, не имеющее аналогов во всем мире. В этом военным помогают безупречная выучка и дисциплина.

«Уверена, что и в дальнейшем личный состав всех подразделений ВМФ России будет грамотно и честно выполнять свой долг, хранить верность присяге и морскому братству», — заключила Матвиенко.

Ранее военнослужащих поздравил министр обороны Сергей Шойгу. Он пожелал им крепкого флотского здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо России. Сегодня, 26 июля, на основных базах ВМФ России пройдут парады. Главное мероприятие состоится в Санкт-Петербурге.