Главный военно-морской парад проходит в Петербурге. Прямая трансляция

По всей стране 26 июля проходят парады в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Главный праздник стартовал в Санкт-Петербурге. На мероприятие приехал президент России Владимир Путин.

Для проведения парада подготовили две площадки: на Сенатской площади и в Кронштадте. Всего ВМФ представят 46 кораблей, катеров и судов. Гости праздника смогут увидеть уникальные образцы корветов, десантных кораблей, фрегата и противодиверсионных катеров. Также в параде принимают участие 15 тысяч военнослужащих.

Особое внимание в этом году уделили вопросам безопасности. Все набережные огородили специальными рамками, чтобы пускать зрителей только в масках и перчатках.

Ранее заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Игорь Любченко пояснил, что на кронштадтскую часть парада жителей решили не приглашать. Ее смогут посетить только ветераны, военнослужащие и члены их семей.

На Дворцовой площади пройдет праздничный концерт. Выступления артистов будут транслировать по телевизору. Для вечера организаторы подготовили артиллерийский салют, который прозвучит над Петропавловской площадью и в Кронштадте. В ночь с 26 на 27 июля разведут Дворцовый мост Санкт-Петербурга под «Гимн великому городу» композитора Рейнгольда Глиэра.