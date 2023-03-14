Армия 14 марта 2023, 10:13 Украинский командир пожаловался на дезертиров WP: украинский командир Купол пожаловался на неопытных бойцов, бегущих с позиций Ministry of Defense of Ukraine

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Многие опытные военнослужащие Вооруженных сил Украины получили ранения или погибли. Теперь в подразделения мобилизуют неквалифицированных новобранцев, которые бегут со своих позиций, рассказал газете The Washington Post командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным Купол.

Журналисты побывали в Днепропетровской области и пришли к выводу, что качество службы украинской армии снизилось. С начала спецоперации боевые потери ВСУ достигли 120 тысяч человек, с поля боя ушли многие из самых опытных бойцов. Командование усомнилось в готовности к обещанному весеннему контрнаступлению, ведь Украине уже сейчас не хватает квалифицированных войск и боеприпасов.

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«Солдат с боевым опытом единицы. К сожалению, все они уже мертвы или ранены. <…> Новобранцы просто бросают все и бегут», — сказал Купол.

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Командир пожаловался, что в расположение его бригады прислали много мобилизованных. Они никогда не бросали гранаты, не умели пользоваться огнестрельным оружием и охотно покидали свои позиции. Так случилось, по словам военнослужащего, зимой под Соледаром — при наступлении российских войск сотни украинских солдат в подразделениях, сражавшихся вместе с его батальоном, просто ушли. Купол призвал привлечь к работе во всех учебных центрах инструкторов НАТО, а подготовленных ими офицеров отправить прямиком в окопы.

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