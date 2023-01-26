Спецоперация 26 января 2023, 07:43 Рогов заявил о планах ВСУ пойти весной в контрнаступление на Бердянск и Мелитополь Член совета ВГА Рогов: ВСУ могут пойти в контрнаступление весной на Бердянск и Мелитополь РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины, вероятно, этой весной предпримут попытку контрнаступления. Ключевыми направлениями для атаки будут Бердянск и Мелитополь. Такое мнение высказал РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Конец марта–начало апреля — это те сроки, когда режим [президента Украины Владимира] Зеленского сможет зализать раны и попытаться сформировать новые корпуса, чтобы кинуть их на убой. Но все будет зависеть от того, где к этому времени будет линия фронта, насколько далеко мы сможем пройти вперед и закрепить свои успехи», — сказал он.

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Рогов назвал главными направлениями возможного наступления ВСУ Бердянск и Мелитополь. По его словам, западная сторона уже ознакомлена с этим вариантом. Теперь главная задача Украины — «как-то его воплотить в жизнь».

Представитель Запорожской области отметил, что пока у украинской армии нет потенциала для широкомасштабного наступления. Он считает, что сейчас у ВСУ есть силы для небольших контратак. Он добавил, что на Украине идет новая мобилизация. Украинские власти хотят отправить на фронт по крайней мере 150 тысяч человек.

Ранее Рогов сообщил, что в ночь на 26 января украинские силы опять попытались форсировать Днепр. Однако российские военные отбили атаку.