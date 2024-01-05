Армия 05 января 2024, 12:05 Стало известно о попытках истребителей НАТО нанести удары по Крыму «Военное дело»: истребители НАТО F-16 попытались нанести удары по Крыму РИА «Новости»

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Государства — члены НАТО принимали участие в попытках нанесения ударов по Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

По информации источника, одну из последних атак ВСУ провели украинские Су-24 и истребители F-16, которые запустили ракеты из воздушного пространства Румынии.

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Минобороны России пока не прокомментировало эту информацию. Авторы публикации отметили, что истребителями управляли иностранные пилоты.

Днем ранее, 4 января, системы противовоздушной обороны уничтожили над Крымом 10 ракет. В Минобороны отметили, что противник выпустил управляемые авиационные снаряды.

Авторы канала «Военное дело» также фиксировали активность Военно-воздушных сил НАТО над акваторией Черного моря. У берегов Румынии заметили самолет Boeing P-8A Poseidon, а южнее Крыма — беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk.

Утром 5 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял о воздушной тревоге в городе.