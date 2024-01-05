05 января 2024, 11:21
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Развожаев: в Севастополе запустили сигналы воздушной тревоги
В Севастополе включили сигналы воздушной тревоги. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт — военные используют табельные средства маскировки», — пояснил он.
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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. В официальном Telegram-канале информационного центра переправы напомнили находящимся на мосту и в досмотровой зоне о необходимости сохранять спокойствие.
«Просим <…> следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — добавили в публикации.
В 11:43 Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги. Практически одновременно возобновили и движение по Крымскому мосту.
Накануне над Крымом сбили 10 украинских ракет. После атаки ВСУ власти города объявили об эвакуации более 100 человек: людей из села Черноречье решили вывезти после падения в реку выпущенного со стороны Украины снаряда.
Севастополь
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