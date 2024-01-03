Мир 03 января 2024, 20:13 Необычную активность авиации НАТО заметили над Черным морем «Военная хроника»: авиация НАТО активизировала разведку над Черным морем Викимедиа

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Необычную активность военно-воздушных сил НАТО заметили авторы сообщества «Военная хроника» во «ВКонтакте». Они опубликовали кадры с сайта Flightradar, где обнаружили патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon у берегов Румынии, а также беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk c позывным FORTE13 к югу от Крыма.

Militarychronicles / «ВКонтакте»

По версии авторов, место расположения дрона свидетельствует о подготовке провокации в районе Керченского моста или Феодосии.

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В конце декабря украинские боевики использовали управляемые авиационные ракеты для удара по порту Феодосии. В результате повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».

Как сообщили в Минобороны, основной удар крейсер отразил, но получил повреждения. Выпустившие ракеты украинские бомбардировщики сбили системы противовоздушной обороны около села Жовтень в районе Николаева.