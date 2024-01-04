Важное 04 января 2024, 17:52 Десять украинских ракет сбили над Крымом Минобороны: силы ПВО уничтожили над Крымом 10 украинских ракет РИА «Новости»

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Системы противовоздушной обороны ликвидировали 10 украинских ракет в небе над Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 17:20 в четверг дежурные системы противовоздушной обороны пресекли террористическую атаку с применением управляемых авиационных ракет по объектам на территории России. Силы ПВО уничтожили над Крымским полуостровом десять управляемых ракет», — заявили в ведомстве.

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал ранее о начале работы военных по уничтожению военных целей. Глава города подчеркивал недопустимость публикации в соцсетях кадров работы систем противовоздушной обороны.

Также он отмечал, что во время отражения атаки ВСУ над городом один из осколков ракеты попал в дом по улице Глухова. Фрагменты боеприпасов также рухнули в районе Федюхиных высот, Монастырского шоссе и Мостовой улицы.