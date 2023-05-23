Армия 23 мая 2023, 06:20 США уличили в попытке спрятать 100 единиц стратегических наступательных вооружений Замглавы МИД России Рябков обвинил США в обмане при подаче деклараций по СНВ РИА «Новости»

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Западные страны на информации о размерах своих ядерных потенциалов попытались заработать политические очки. Данные по арсеналам Великобритании и Франции проверить невозможно, а США занизили отчет на 100 единиц, сказал журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Его ответ опубликовали на сайте МИД.

«Что касается попыток стран Запада зарабатывать политические очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов, то все это носит откровенно лицемерный характер», — сказал он.

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По словам замминистра, данные об объемах ядерных арсеналов Великобритании и Франции декларативные, их невозможно проверить.

Сергей Рябков обвинил США в манипулировании информацией, так как опубликованный Госдепом отчет не отвечал правилам засчета Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Он сказал, что неучтенными остались свыше 100 единиц СНВ.

В феврале Россия приостановила участие в ДСНВ, но не отказалась от моратория на испытания ядерного оружия. В МИД заявили, что страны должны учитывать интересы друг друга, чтобы обеспечить стратегическую безопасность.