Мир 28 апреля 2023, 13:27 Россия не откажется от моратория на испытания ядерного оружия Песков подтвердил, что Россия соблюдает мораторий на испытания ядерного оружия Unsplash

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на призыв посла США в Москве Линн Трейси ко всем странам соблюдать мораторий на испытательное применение ядерного оружия. Он подтвердил, что Россия не отказывалась от обязательств, сообщил ТАСС.

«В настоящий момент все придерживаются моратория. Здесь больше нечего сказать», — заявил официальный представитель Кремля.

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Линн Трейси дала интервью газете «Коммерсант». Она призвала все страны, которые имеют в своем арсенале ядерное оружие, соблюдать мораторий на его испытательные взрывы. По ее словам, США не отказывались от этого ограничения и посчитали подозрения России безосновательными.

Посол сказала, что американское правительство стремится, несмотря на препятствия, привести в жизнь Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ранее в Госдепе назвали ДВЗЯИ ущербным. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил США об адекватном ответе на возможное проведение ядерных испытаний.