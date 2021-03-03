СМИ: военными кораблями и ракетами будет управлять новая единая система

На вооружение Военно-морского флота России поступит автоматизированная система управления, подключенная к сетям-координаторам. Оборудование позволит создавать сплошные зоны поражения площадью сотни и тысячи километров.

Первая партия поступит в скором времени, сообщили источники в военном ведомстве «Известиям». С помощью новой системы самолеты, вертолеты и беспилотники в режиме реального времени смогут не только передавать, но и получать координаты и параметры целей от кораблей, субмарин и наземных систем наблюдений.

Военный эксперт Виктор Мураховский объяснил «Известиям», что новая единая информационная система сможет лучше обеспечить работу разведывательно-ударных контуров.

«Головки самонаведения ракет имеют ограничение по дальности и по углу, в котором они могут распознавать объект. Просто выстрелить в море в сторону цели — бессмысленная трата дорогостоящего оружия. Есть определенные требования по выдаче целеуказания для наведения боеприпасов на корабельные группы и отдельные корабли. Необходимо учитывать, что они не стоят на месте. Типовое соединение преодолевает за час десятки километров. Поэтому на командном пункте должна быть актуальная информация, позволяющая вывести в район цели ударные средства поражения», — отметил Мураховский.

Помимо автоматизированной системы управления, в ВМФ поступят гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и «Циркон».