В Минобороны РФ рассказали о новых видах вооружений

Подводя итоги уходящего года замминистра обороны России Алексей Криворучко рассказал о перевооружении армии и флота, новых видах вооружений и испытаниях перспективных образцов. Он перечислил новинки, которые поступают или вскоре попадут на вооружение российских военнослужащих.

В интервью «Красной звезде» Криворучко рассказал о том, что в России создается лазерное оружие для борьбы с дронами. По его словам, в ближайшее время начнутся летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», а серийные поставки гиперзвуковых ракет «Циркон» для ВМФ запланированы на 2022 год.

Замглавы Минобороны сообщил, что общее водоизмещение строящихся в Керчи вертолетоносцев составит 40 тысяч тонн. Это в два раза больше, чем сообщалось ранее. Ведомство также намерено увеличить госзаказ на истребители пятого поколения Су-57.

К 2022 году завершится создание линейки бронетехники на базе танка Т-14 «Армата».

«Для сокращения сроков поставки перспективных образцов в войска постановка их на производство будет осуществляться до завершения испытаний после подтверждения заданных характеристик и проведения апробаций в условиях, приближенным к боевым», — уточнил Криворучко.

К 2022 году будет завершено создание целой плеяды перспективных танков, боевых машин, бронетранспортеров, самоходных артиллерийских орудий, а также линейки перспективных боевых модулей для оснащения гусеничной и колесной техники.