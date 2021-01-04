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    04 января 2021, 03:09

    СМИ: фрегат «Адмирал горшков» запустит гиперзвуковые ракеты «Циркон»

    Кирилл Фролов

    Российский фрегат «Адмирал горшков» до конца 2021 года выполнит первый залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
    СМИ: фрегат «Адмирал горшков» запустит гиперзвуковые ракеты «Циркон»

    Первая залповая стрельба «Цирконами» стоит в планах испытаний на 2021 год. Ракеты запустят с борта корабля с интервалом в несколько секунд. По словам собеседника, такая стрельба призвана имитировать нанесение массированного ракетного удара одновременно по морским и наземным целям.

    В 2020 году, как сообщали в Минобороны, «Адмирал Горшков» выполнил три единичных пуска «Цирконами» во время испытаний: по двум мишеням на море и одной на земле.

    Во время залповых пусков будет применяться мощное радиоэлектронное противодействие. Это позволит проверить систему самонаведения, устойчивую к помехам, сообщил источник.

    «Циркон» — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, которая должна прийти на смену ракетам П-700 «Гранит». Заявленная скорость «Циркона» составляет до восьми скоростей звука, что значительно превышает быстроту полета других российских и зарубежных противокорабельных ракет.