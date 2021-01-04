СМИ: фрегат «Адмирал горшков» запустит гиперзвуковые ракеты «Циркон»

Первая залповая стрельба «Цирконами» стоит в планах испытаний на 2021 год. Ракеты запустят с борта корабля с интервалом в несколько секунд. По словам собеседника, такая стрельба призвана имитировать нанесение массированного ракетного удара одновременно по морским и наземным целям.

В 2020 году, как сообщали в Минобороны, «Адмирал Горшков» выполнил три единичных пуска «Цирконами» во время испытаний: по двум мишеням на море и одной на земле.

Во время залповых пусков будет применяться мощное радиоэлектронное противодействие. Это позволит проверить систему самонаведения, устойчивую к помехам, сообщил источник.

«Циркон» — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, которая должна прийти на смену ракетам П-700 «Гранит». Заявленная скорость «Циркона» составляет до восьми скоростей звука, что значительно превышает быстроту полета других российских и зарубежных противокорабельных ракет.