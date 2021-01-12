Эксперт: «Циркон» ставит новые задачи перед ПВО США

«Качественное повышение характеристик, в данном случае скорость подлета к цели, ставит новые требования перед системами противовоздушной обороны (ПВО) противника», — заметил специалист.

Он напомнил, что предыдущие поколения ПВО, которые установлены на американских судах, ориентированы на противодействие ожидаемым или уже существующим ракетам. По словам Пономаренко, возможности противоракетных комплексов всегда ограничены.