12 января 2021, 16:52
Эксперт: «Циркон» ставит новые задачи перед ПВО США
Военный эксперт Олег Пономаренко обсудил с ИА Nation News материал зарубежных журналистов, в котором говорится, что российские противокорабельные ракеты «Циркон» представляют для авианосцев США большую угрозу.
«Качественное повышение характеристик, в данном случае скорость подлета к цели, ставит новые требования перед системами противовоздушной обороны (ПВО) противника», — заметил специалист.
Он напомнил, что предыдущие поколения ПВО, которые установлены на американских судах, ориентированы на противодействие ожидаемым или уже существующим ракетам. По словам Пономаренко, возможности противоракетных комплексов всегда ограничены.