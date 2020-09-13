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    13 сентября 2020, 19:18

    СМИ: разведка Британии испугалась «Буревестника»

    Алена Макаренко

    Российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой «Буревестник» может почти неограниченное время пребывать в атмосфере. Такое предупреждение прозвучало от главы военной разведки Великобритании Джима Хокенхалла, сообщил Sunday Telegraph.
    СМИ: разведка Британии испугалась «Буревестника»

    «Москва испытывает дозвуковую крылатую ракету с ядерным двигателем, которая имеет глобальный охват и позволит нанести удар с неожиданных направлений», — заявил он.

    По словам Хокенхалла, «Буревестник» может «практически неограниченное время пребывать в ожидании» благодаря ракетному двигателю.

    Кроме того, глава британской военной разведки оценил крупные инвестиции России в развитие подводного флота и глубоководных средств.

    «Они тщательно изучили Запад, чтобы понять, куда лучше всего инвестировать, чтобы создать нам больше проблем», — пояснил Хокенхалл.

    Ранее США призвали Россию закрыть «ужасные» проекты «Посейдон» и «Буревестник». Там считают, что эти ракеты ошибочно не включили в Договор об ограничении вооружений СНВ-3. Военный эксперт Алексей Леонков видит причину этого в желании расторгнуть Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

    В США надеются, что Россия не выдержит гонки, темпов производства ядерных вооружений в Америке, говорил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

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