СМИ: разведка Британии испугалась «Буревестника»

«Москва испытывает дозвуковую крылатую ракету с ядерным двигателем, которая имеет глобальный охват и позволит нанести удар с неожиданных направлений», — заявил он.

По словам Хокенхалла, «Буревестник» может «практически неограниченное время пребывать в ожидании» благодаря ракетному двигателю.

Кроме того, глава британской военной разведки оценил крупные инвестиции России в развитие подводного флота и глубоководных средств.

«Они тщательно изучили Запад, чтобы понять, куда лучше всего инвестировать, чтобы создать нам больше проблем», — пояснил Хокенхалл.

Ранее США призвали Россию закрыть «ужасные» проекты «Посейдон» и «Буревестник». Там считают, что эти ракеты ошибочно не включили в Договор об ограничении вооружений СНВ-3. Военный эксперт Алексей Леонков видит причину этого в желании расторгнуть Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

В США надеются, что Россия не выдержит гонки, темпов производства ядерных вооружений в Америке, говорил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.