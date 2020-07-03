Оружие возмездия. За что США ненавидят российские «Посейдоны» и «Буревестники»

США заявили, что Россия должна закрыть «ужасные» проекты «Посейдон» и «Буревестник». По мнению страны, их ошибочно не включили в Договор об ограничении вооружений СНВ-3 и в ближайшее время нужно исправить этот промах. Почему в Америке так боятся российского «оружия возмездия»?

Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал «ужасными» российские ракеты «Буревестник» и торпеды «Посейдон» и потребовал закрыть эти проекты. Такое заявление он сделал в ответ на предположение Forbes, что недавнее повышение радиоактивного фона над Северной Европой могли спровоцировать российские ракетные испытания.

«Надеюсь, что это не так. Мы неоднократно предупреждали, что „Буревестник“ и „Посейдон“ — это ужасные проекты. Независимо от того, ответственны они за последний инцидент или нет, произошедшее подчеркивает, почему Россия должна отложить эти проекты. [Они] не покрываются договором СНВ-3 (об ограничении вооружений — прим. ред.). Следующее соглашение [должно их включить] обязательно», — написал он в Twitter.

Новости о небольшом и неопасном повышении радиоактивного фона появились в западных СМИ на прошлой неделе. Его фиксировали специалисты Финляндии, Норвегии и Швеции. В Национальном институте здоровья и окружающей среды Нидерландов, сообщают РИА «Новости», заявили, что радиоактивные изотопы якобы попали в атмосферу со стороны России. Они предположили, что это произошло из-за небольшой аварии на какой-нибудь АЭС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию об авариях. А 40 стран мира, включая Россию, заявили, что на их территориях не происходило ничего, что могло бы привести к повышению радиоактивного фона в атмосфере.

Бездоказательные утверждения

Подобные заявления делаются для того, чтобы расторгнуть Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил «360» военный эксперт Алексей Леонков. Из-за новой ядерной доктрины и модернизации арсенала США хотят испытать заряды малой мощности в 5–10 килотонн. Они пойдут в качестве боеголовок на американские крылатые и баллистические ракеты.

Предположение об испытании «Буревестников» и «Посейдонов», сделанное Forbes, полностью ошибочно. Тем более по розе ветров изотопы «сдуло» бы на восток. Подобное распространение частиц, о котором заявили на Западе, характерно для аварий. Точно так же радиоактивный фон глобально повышался, когда США и СССР проводили ядерные испытания, из-за чего в итоге и появился договор ДВЗЯИ.

«Если посмотреть на страны, которые делают такого рода утверждения, можно увидеть, что они идут в фарватере политики США. Они сейчас являются застрельщиками договора СНВ-3, что он, если его не разорвать, якобы угрожает доминированию США и безопасности Европы. Их утверждения про фон, который никто не видел, но кто-то и где-то поймал, не имеют под собой никакой фактологии», — добавил Леонков.

Оружие возмездия

В 2018 году исследовательская группа Конгресса США исследовала ракету «Буревестник», торпеду «Посейдон» и достижения РФ в области гиперзвукового оружия. Тогда она пришла к выводу, что на ближайшую перспективу у Америки не будет «противоядия» от этих систем, напомнил Леонков. Поэтому она рекомендовала правительству США сделать все, чтобы запретить или ограничить это оружие.

«При решении судьбы договора СНВ-3 американцы настаивают, чтобы при продлении договора запретить эти средства вооружения либо их существенно ограничить», — добавил Леонков.

«Буревестник» — крылатая ракета с ядерным двигателем. Благодаря ему дальность полета не ограничена. Это оружие «возмездия», то есть его задействуют в случае ядерного нападения на Россию. Ракеты не примут участие в ответно-встречном ударе, а будут добивать гражданскую и военную инфраструктуры агрессора в глубине его территории.

«При этом она огибает складки местности, может обходить позиционные районы противоракетной обороны и неминуемо достигает своей цели. Поэтому и называют такое оружие оружием возмездия. Так как ракета крылатая, на ней будет установлена блочная термоядерная боеголовка», — сказал Леонков.

«Посейдон» — подводный беспилотник, передвигающийся на глубине до одного километра со скоростью свыше 200 километров в час. Это тоже оружие возмездия, которое не могут остановить существующие системы противоторпедной защиты. После создания «Посейдона» западные СМИ прозвали его неуязвимым «оружием Судного дня». Мощность заряда торпеды — мегатонного класса, разрушения и последствия удара будут колоссальными.

«„Посейдон“ тоже имеет неограниченную дальность действия. Запускаться будет с подводных лодок. Достигнув берегов страны-агрессора, он будет разрушать береговую инфраструктуру, военно-морские базы, доки верфи. И делать так, что возможный агрессор не сможет восстановить эту инфраструктуру полностью», — заключил эксперт.