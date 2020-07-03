Российские «Буревестник» и «Посейдон» в США назвали ужасными

Forbes предположил, что обнаруженное шведами повышение радиационного фона может быть связано с испытаниями российских ракет «Буревестник» и «Посейдон». В США назвали эти проекты РФ ужасными.

Спецпредставитель американского президента по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли выразил в Twitter надежду, что описанная в СМИ ситуация «не тот случай».

«Мы неоднократно предупреждали, что Skyfall („Буревестник“ — прим. ред.) и Poseidon — ужасные проекты. Независимо от того, ответственна Россия за последний инцидент или нет, это указывает на необходимость их закрыть», — написал Биллингсли.

Он заметил, что эти проекты являются лишь пустой тратой денег, причем речь идет о больших суммах. Кроме того, на них не распространяется действие СНВ-3. Это нужно исправить в следующем соглашении.

Информация об обнаружении небольшого повышения концентрации радиоактивных изотопов с так называемым реакторным происхождением появилась в СМИ в конце прошлой недели. Ее зафиксировали в атмосфере над Северной Европой специалисты по ядерной и радиационной безопасности в Швеции, Норвегии и Финляндии.