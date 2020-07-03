«Посейдон» нанесет США неприемлемый ущерб

«Посейдон» — мощное средство, которое позволит решать стратегические задачи. С помощью нескольких боеголовок можно будет нанести США «неприемлемый ущерб». Поэтому от этого проекта однозначно нельзя отказываться, отметил Сивков.

А вот по поводу «Буревестника» он согласен с Биллингсли.

«По моему твердому убеждению, этот проект не надо было начинать. Потому что ракета с ядерной энергетической установкой с оперативной точки зрения полная бессмыслица», — сказал эксперт.

По его мнению, от «Буревестника» необходимо отказываться как можно скорее. Стоимость этого проекта будет космической, добавил специалист.

Сейчас Америка создает подобную обстановку, чтобы не допустить перезаключения договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. США утратили все рычаги удержания своего доминирования в мире, считает Сивков. Поэтому у американцев остался единственный инструмент — ядерный шантаж. А для превосходства нужно отказаться от всех договоров.

США надеются, что Россия не выдержит гонки, темпов производства ядерных вооружений в Америке, отметил эксперт. Следующий шаг от Штатов — отказ от договора о демилитаризации космоса, от договора о запрете ядерных испытаний, а также развертывание ядерных вооружений в космосе.