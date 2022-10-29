Американский разведывательный беспилотник засекли в районе Крыма | 360°

Армия 29 октября 2022, 10:06 Американский разведывательный беспилотник засекли в районе Крыма Flightradar засек американский разведывательный БПЛА в районе Крыма Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk уже несколько часов кружит на высоте 17 километров над нейтральными водами Черного моря в районе Крыма. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

По данным сервиса, беспилотник вылетел с авиабазы в Сицилии в 05:44. Судя по информации Flightradar24, дрон на высоте более 15 километров пересек воздушное пространство Греции и Болгарии и направился к границам России. БПЛА принадлежит ВВС США, его регистрационный номер 11-2046, позывной Forte-10.

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Беспилотники Global Hawk обычно используются для разведки и наблюдения. Дрон может находиться в полете на больших высотах более 30 часов, вне зависимости от погоды и время суток.

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В конце августа самолет-разведчик НАТО Boeing RC-135W из Британии засекли у Крымского моста. Он сделал круг над морем, развернулся и продолжил полет.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот отбивает атаку беспилотников в Севастопольской бухте. Ее рейд временно перекрыт, паромы и катера не ходят.