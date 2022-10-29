ПВО задействовали в Севастопольской бухте из-за атаки беспилотников — губернатор города | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 05:55 ПВО задействовали в Севастопольской бухте из-за атаки беспилотников — губернатор города Губернатор Севастополя Развожаев: Черноморский флот отбивает атаку беспилотников в бухте Пресс-служба Минобороны

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Корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты отбивают атаку беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Объекты в городе из-за нападения не пострадали.

«Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены», — написал губернатор Севастополя.

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Он добавил, что ситуация находится под контролем и призвал жителей сохранять спокойствие.

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«Все оперативные службы наготове», — написал Развожаев.

За прошедшие сутки российские военные отразили атаки украинских националистов на Купянском, Краснолиманском, Николаево-Криворожском и Южно-Донецком направлениях, сообщили в Минобороны. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что в результате слаженных действий российских военнослужащих только на Купянском направлении противник потерял четыре бронетранспортера, пять боевых машин пехоты, девять пикапов, один танк и 150 украинских бойцов.