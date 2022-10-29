Рейд Севастопольской бухты временно перекрыли | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 07:22 Рейд Севастопольской бухты временно перекрыли Правительство Севастополя сообщило о перекрытии бухты, паромы не ходят РИА "Новости"

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Рейд Севастопольской бухты временно перекрыт, паромы и катера не ходят. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства Севастополя.

«Уважаемые севастопольцы! Временно перекрыт рейд — паромы и катера не ходят», — сказано в сообщении.

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Для сообщения с северной стороной города-героя задействованы автобусы.

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«Добраться можно с площади Нахимова и площади Захарова на автобусах», — уточнили власти.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот отбивает атаку беспилотников в бухте.

Ночью 27 октября Балаклавскую ТЭС в Севастополе атаковали при помощи беспилотника. Загорелся один из трансформаторов, который был отключен на профилактику и не работал. Сотрудники МЧС быстро справились с возгоранием, оборудование получило минимальные повреждения.

Но разрушения могли быть серьезными, если бы заранее не были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Дрон вовремя обнаружили и сбили средства радиолокационной защиты. Благодаря этому, беспилотник не достиг основной цели, а упал на неработающий трансформатор.