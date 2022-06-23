Шойгу заявил о необходимости срочного укрепления обороноспособности Союзного государства

Нынешняя обстановка в мире диктует необходимость принять срочные меры по укреплению обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии. Об этом на переговорах с белорусским коллегой заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, написал РЕН ТВ.

«Обстоятельства заставляют принимать срочные меры по укреплению обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии», — заявил глава российского оборонного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что, несмотря на огромное давление со стороны западных стран, военное сотрудничество РФ и Белоруссии только развивается.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что Западу необходимо начать переговоры с Россией ради снижения уровня напряженности в мире. Также он добавил, что белорусская армия существенно усовершенствовалась за последние годы.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщал, что 23 июня Лукашенко прибыл в Россию для встречи с коллегой Владимиром Путиным.