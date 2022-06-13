Лукашенко заявил о существенном усовершенствовании белорусской армии

Белоруссия существенно усовершенствовала национальную армию, сообщил президент страны Александр Лукашенко. Фрагмент видео с его выступления опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Что касается Министерства обороны, то мы, наверное, уже несколько раз подходили к совершенствованию деятельности нашей армии. <…> Наверное, раз пять мы существенно усовершенствовали структуру и деятельность армии», — заявил Лукашенко.

Он назвал «оптимальной структурой» пограничные войска и подчеркнул, что они учитывают опыт советского периода и особенности ситуации, которая складывается сейчас.

По словам белорусского лидера, недавно было «серьезно и надолго» принято «решение по МЧС».

«Надо будет — будем возвращаться еще раз к этому», — добавил Лукашенко.

В начале мая Белоруссия провела внезапную проверку армейских сил реагирования. По мнению заместителя главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексея Борзенко, это был «некий сигнал» о том, что белорусская армия находится в рабочем состоянии и ее нельзя недооценивать.