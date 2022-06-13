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    13 июня 2022, 15:08

    Лукашенко заявил о существенном усовершенствовании белорусской армии

    Президент Белоруссии Лукашенко: национальная армия значительно усовершенствована

    Оксана Кириллова

    Белоруссия существенно усовершенствовала национальную армию, сообщил президент страны Александр Лукашенко. Фрагмент видео с его выступления опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

    Лукашенко заявил о существенном усовершенствовании белорусской армии

    «Что касается Министерства обороны, то мы, наверное, уже несколько раз подходили к совершенствованию деятельности нашей армии. <…> Наверное, раз пять мы существенно усовершенствовали структуру и деятельность армии», — заявил Лукашенко.

    Он назвал «оптимальной структурой» пограничные войска и подчеркнул, что они учитывают опыт советского периода и особенности ситуации, которая складывается сейчас.

    По словам белорусского лидера, недавно было «серьезно и надолго» принято «решение по МЧС».

    «Надо будет — будем возвращаться еще раз к этому», — добавил Лукашенко.

    В начале мая Белоруссия провела внезапную проверку армейских сил реагирования. По мнению заместителя главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексея Борзенко, это был «некий сигнал» о том, что белорусская армия находится в рабочем состоянии и ее нельзя недооценивать.