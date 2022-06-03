Лукашенко призвал Запад договориться с Россией, чтобы снизить напряжение в мире

Запад должен договариваться с Россией, чтобы снизить уровень напряженности в мире, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что РФ со свой стороны всегда была готова к диалогу, сообщило ТАСС.

«Вы же сильны технологически и прочее, ядерная держава Франция, Германия мощная. Да оторвитесь вы, договоритесь с Россией. Россия готова к этому», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что в этом случае можно было бы говорить о создании сильнейшего центра, который объединил бы и Китай, и ЕС, и Россию, и США. Но из-за неготовности Запада такой сценарий маловероятен.

«Нет, не могут [пойти на это западные страны]. И по объективным, и по субъективным причинам. [Власти ЕС] в этом направлении не идут. И не только потому, что безмозглые, а потому, что американцы не пускают», — пояснил президент Белоруссии.

Политик указал на то, что у Штатов много рычагов давления на Европу, чем они успешно пользуются. По словам Лукашенко, санкции обернулись для их инициаторов серьезными проблемами, но никто из них не задумывался о последствиях.

«Возьмите, к примеру (я не беру уже Польшу, хотя можно), Литва, Латвия. Ну они же не только себе в ногу стреляют, они уже прострелили себе голову», — сказал он.

Президент Белоруссии напомнил, что ЕС уже дошел до шестого пакета санкций, но некоторые страны, в частности, Венгрия остановились и задумались о том, что похоже, что-то идет не так.

«Остановились и думают: господи, что мы натворили, надо останавливаться, ибо завтра вообще рухнем», — отметил Лукашенко.

Он предупредил, что через год экономики западных стран ждет обвал. В США уже обострились продовольственные проблемы. Лукашенко отметил, что Белоруссия готова помочь Штатам с поставками детского питания.

«У нас хорошее молоко, хорошие мясные продукты для детишек, и консервы, и молочные смеси, и прочее. Если они хотят, хоть завтра начнем поставки», — заявил Лукашенко.