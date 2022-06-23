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    23 июня 2022, 14:44

    Лукашенко приехал в Россию и встретится с Путиным — Песков

    Песков: Лукашенко встретится с Путиным в Московской области

    Екатерина Виславская

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Подмосковье. Он встретится с Владимиром Путиным 23 и 24 июня, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его заявление процитировало РИА «Новости».

    Лукашенко приехал в Россию и встретится с Путиным — Песков

    Лидеры двух стран проведут переговоры в Завидове. Трансляция не запланирована.

    «В Московской области, скажем так, работает сегодня президент. Сегодня здесь находится с неформальной поездкой — сегодня, в четверг, и в пятницу — президент Белоруссии Лукашенко», — сказал представитель Кремля.

    Российский президент в эти дни также дистанционно примет участие в 14-м саммите БРИКС. Участники мероприятия обсудят развитие партнерства.

    В последний раз переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли в мае в Сочи. Они обсудили взаиморасчеты в нацвалютах, вопросы безопасности и экономического развития на фоне санкций.