Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Подмосковье. Он встретится с Владимиром Путиным 23 и 24 июня, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его заявление процитировало РИА «Новости».

Лидеры двух стран проведут переговоры в Завидове. Трансляция не запланирована.

«В Московской области, скажем так, работает сегодня президент. Сегодня здесь находится с неформальной поездкой — сегодня, в четверг, и в пятницу — президент Белоруссии Лукашенко», — сказал представитель Кремля.

Российский президент в эти дни также дистанционно примет участие в 14-м саммите БРИКС. Участники мероприятия обсудят развитие партнерства.

В последний раз переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли в мае в Сочи. Они обсудили взаиморасчеты в нацвалютах, вопросы безопасности и экономического развития на фоне санкций.