Армия 19 декабря 2023, 15:00 Шойгу сообщил об ответных мерах России на вступление Финляндии в НАТО Шойгу: в связи с вступлением Финляндии в НАТО создадут новые военные округа РИА «Новости»

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В составе Вооруженных сил России создадут Ленинградский и Московский военные округа. Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что их сформируют на фоне вступления Финляндии в НАТО. Его выступление на коллегии опубликовало Минобороны.

«В связи с вступлением Финляндии в НАТО и предстоящим принятием в альянс Швеции продолжается формирование Ленинградского и Московского военных округов», — сказал он.

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Министр заявил, что с декабря в России начали выполнять поручение президента и наращивать численность войск. При этом, по словам Сергея Шойгу, учли соглашение США и Финляндии об использовании 21 финского военного объекта. По его словам, с учетом внешних угроз задачу скорректировали — запланировали нарастить Вооруженные силы до 1,5 миллиона военнослужащих, а не одного миллиона 320 тысяч.

На коллегии выступил Владимир Путин. Он заявил, что к границам России перебросили значительную группировку сил США, в том числе авиацию, и напомнил о решении создать Ленинградский военный округ из-за ухудшения отношений с Финляндией.

О формировании новых военных округов объявили в июне. В Ленинградский включат четыре региона, которые относились к Северному флоту.