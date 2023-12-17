17 декабря 2023, 12:29
Путин анонсировал воссоздание военного округа на границе с Финляндией
Путин: РФ придется концентрировать подразделения в Ленинградском военном округе
Россия воссоздаст Ленинградский военный округ после вступления Финляндии в НАТО. Об этом президент Владимир Путин сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Глава государства указал на то, что раньше у России и Финляндии были «самые добрые и сердечные» отношения.
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«Проблем не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения», — констатировал Путин.
Он напомнил, что все прежние споры с Финляндией, в том числе территориальные, давно удалось разрешить.
На этой неделе стало известно, что Финляндия заключила оборонное соглашение с Соединенными Штатами, подразумевающее работу НАТО в северной стране. В Кремле заявили, что это это соглашение будет представлять угрозу для России и еще сильнее обострит российско-финские отношения. Российская сторона «сожалеет в этой связи», подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Владимир Путин
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