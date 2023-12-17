Власть 17 декабря 2023, 12:29 Путин анонсировал воссоздание военного округа на границе с Финляндией Путин: РФ придется концентрировать подразделения в Ленинградском военном округе IMAGO/Antti Hämäläinen/globallookpress

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Россия воссоздаст Ленинградский военный округ после вступления Финляндии в НАТО. Об этом президент Владимир Путин сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Глава государства указал на то, что раньше у России и Финляндии были «самые добрые и сердечные» отношения.

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«Проблем не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения», — констатировал Путин.

Он напомнил, что все прежние споры с Финляндией, в том числе территориальные, давно удалось разрешить.

На этой неделе стало известно, что Финляндия заключила оборонное соглашение с Соединенными Штатами, подразумевающее работу НАТО в северной стране. В Кремле заявили, что это это соглашение будет представлять угрозу для России и еще сильнее обострит российско-финские отношения. Российская сторона «сожалеет в этой связи», подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.