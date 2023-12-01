Важное 01 декабря 2023, 21:15 Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России Путин подписал указ об установлении численности армии в 1 млн 320 тыс. военных РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России. Она составит два миллиона 209 тысяч 130 единиц, сообщили в Кремле.

«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих», — отметили в пресс-службе Кремля.

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Глава государства поручил правительству выделить Минобороны средства из федерального бюджета для реализации этой задачи.

Предыдущий указ об установлении численности от 25 августа 2022 года признали утратившим силу. Новый документ вступил в силу со дня подписания.

В Минобороны уточнили, что увеличение численности ВС России будут проводить поэтапно. Его проведут за счет россиян, желающих служить по контракту, сообщило РИА «Новости».

Российские военные продолжают выполнение задач в рамках СВО. В Минобороны рассказали, что за прошедшие сутки отечественные системы ПВО уничтожили Ми-8 и МиГ-29 ВСУ на Херсонском направлении, а также 38 украинских дронов на территории новых регионов.