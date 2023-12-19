Мир 19 декабря 2023, 13:50 Путин заявил о переброске значительных сил США к российской границе Путин: активность НАТО возросла, к границе России перебросили силы США РИА «Новости»

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Страны Запада не отказались от агрессии и претензий на глобальное превосходство. НАТО активизировал деятельность у границы России и стянул силы США, заявил президент Владимир Путин на коллегии Минобороны.

«За последнее время резко выросла активность военного блока НАТО в целом. К нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника, увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе», — сказал он.

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Президент заявил, что Финляндию уже втянули в НАТО и запланировали принятие Швеции. По словам Путина, фактически это свидетельствовало об очередном этапе приближения к российской границе.

Он обвинил НАТО во лжи о нерасширении альянса и характере сообщества — несмотря на провозглашение блока политическим, пятую статью Североатлантического договора не отменили.

Путин заявил, что Запад продолжил вести против России гибридную войну. Недружественные страны, по его словам, снабдили киевский режим разведывательной информацией в режиме реального времени, отправили на Украину своих военных советников, передали системы вооружений, в том числе реактивные, ракетные комплексы большой дальности и кассетные боеприпасы.

Президент сказал, что коллективный Запад не отказался от агрессивных целей, а США закрепили в своих документах претензии на глобальное превосходство.

Президент также заявил, что Россия не откажется от целей спецоперации. По его словам, во время этой кампании развеяли миф о несокрушимой западной военной технике.