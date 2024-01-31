Армия 31 января 2024, 06:45 Шойгу проинспектировал производство артиллерийских установок в Екатеринбурге Министр Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по САУ в Екатеринбурге

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Уральскому заводу транспортного машиностроения поручили ускорить производство самоходной артиллерии и выпуск перспективного комплекса. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба министерства.

Делегация осмотрела цеха ремонта и производства самоходных артиллерийских систем 2С19 «Мста-С», 2С4 «Тюльпан», 2С3 «Акация», 2С5 «Гиацинт» и 2С35 «Коалиция СВ», которые активно использовали в зоне проведения спецоперации. Гендиректор АО «Уралтрансмаш» Олег Емельянов отчитался об увеличении объема производства за два года в шесть раз и заявил, что есть возможность нарастить мощность. Он анонсировал выпуск первой партии самоходного артиллерийского комплекса 2С35 «Коалиция СВ».

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Сергей Шойгу призвал повысить темпы работы и отчитал главного конструктора за срыв сроков выпуска перспективного комплекса. Он напомнил, что президент поручил увеличить производство САУ.

«Речь идет о самоходной артиллерии и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям „Мста“ уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам. <…> Выполнять это надо. Потому что все эти поручения, они так или иначе связаны с совершенно конкретной работой — работой на поле боя», — сказал он.

Министр посетил на Урале предприятие концерна «Алмаз Антей» и Машиностроительный завод имени М. И. Калинина. Сергей Шойгу объявил о двукратном увеличении производства ракет для систем ПВО.