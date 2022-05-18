Минобороны поделилось кадрами боевой работы гаубиц «Мста-С» и «Акация-М» в зоне спецоперации

Россия проводит специальную операцию (СВО) на Украине. Для выполнения части задач используются самоходные гаубицы «Мста-С» и «Акация-М». Минобороны опубликовало кадры их боевой работы во «Вконтакте».

«Кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных гаубиц „Мста-С“ и „Акация-М“ при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники, укрепленных позиций и командных пунктов ВСУ», — описали видео представители ведомства.

На кадрах показан выезд гаубиц на позиции, выполнение боевой задачи и возвращение техники на базу. В начале видео российские военнослужащие, предположительно, выпускают объект, с помощью которого происходит разведка территории. После этого экипаж гаубицы перемещает бронетехнику на точку, с которой будет произведен залп.

Выстрелы производят после точного прицела. Координаты объекта экипаж получает уже на месте выполнения боевой задачи. Кроме того, на кадрах видна перезарядка гаубиц снарядами — от попадания боеприпаса в дуло до отброса защитных элементов ракеты после выстрела.