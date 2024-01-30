30 января 2024, 15:41
«Увеличение более чем в два раза». Шойгу — о росте выпуска ракет для ПВО
Шойгу сообщил о серьезном росте производства ракет по линии ПВО
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о существенном росте объема производства после проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Екатеринбурге. Говоря о ракетах по линии ПВО, он указал на увеличение выпуска более чем в два раза, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Коллеги, мы посмотрели фактически все производства. Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования», — отметил Шойгу на совещании с участием руководителей предприятий и представителей органов военного управления.
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Министр подчеркнул, что объемы производства увеличились существенно. Отдельное внимание он уделил ракетам для противовоздушной обороны.
«Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО, там увеличение у нас более чем в два раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью», — добавил он.
Несколькими днями ранее Шойгу, выступая на Едином дне приемки военной продукции, отмечал рост производства российской оборонной промышленности. По его оценке, объемы увеличились в разы.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
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