Армия 30 января 2024, 15:48 Шойгу проверил производство «Калибров» и «Искандеров» на Урале Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятиях в Екатеринбурге

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Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге. В ходе визита министр проверил выполнение гособоронзаказа, сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, на предприятии концерна «Алмаз Антей» глава Минобороны проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования «Калибр» и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер».

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Гендиректор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов доложил министру, что план производства продукции выполнили в полном объеме, хотя гособоронзаказ в 2023-м значительно увеличился.

Также министру сообщили, что по производству крылатых ракет морского базирования «Калибр» предприятие выполнило ГОЗ уже на 17%.

На Машиностроительном заводе имени М. И. Калинина Шойгу проверил производство в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой противовоздушной обороны С-300В и «Бук».

Гендиректор Николай Клейн отметил, что завод досрочно сдал продукцию в рамках ГОЗ прошлого года и сразу приступил к выполнению плана этого года.

«Работаем днем и ночью», — добавил он.