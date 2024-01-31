Армия 31 января 2024, 09:25 Шойгу обрушился с критикой на «Уралтрансмаш» за невыпущенный артиллерийский комплекс Министр Шойгу отчитал конструктора АО «Уралтрансмаш» за срыв проекта

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Уральский завод транспортного машиностроения в 2023 году планировал поставить перспективные артиллерийские комплексы, но сорвал сроки производства. Министр обороны России Сергей Шойгу во время поездки на предприятие отчитал руководство за срыв сроков проекта, сообщила пресс-служба министерства.

Во время инспекции в цехах по ремонту и производству артиллерийских установок министр поручил нарастить темпы работы. Сергей Шойгу напомнил о поручении президента России увеличить объемы производства самоходной артиллерии и раскритиковал главного конструктора «Уралтрансмаша» за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов.

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«Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», — сказал он.

Министр заявил, что новые самоходные артиллерийские установки очень востребованы на поле боя. Сергей Шойгу поручил ускорить их испытания и как можно скорее запустить серийное производство.

Кроме «Уралтрансмаша», министр в Свердловской области проинспектировал выполнение гособоронзаказа опытным конструкторским бюро «Новатор» и Машиностроительным заводом имени М. И. Калинина. Сергей Шойгу заявил, что объемы производства существенно увеличили.