Армия 05 апреля 2024, 09:51 Российские военные получили очередную партию «убийц» американских БМП Bradley Ростех передал Минобороны России партию БМП-3 для уничтожения БМП Bradley

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Российская армия получила партию боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3. Новинку показала пресс-служба «Курганмашзавода».

Предприятие вошло в состав холдинга «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех» и выполнило гособоронзаказ на БМП-3. Очередную партию передали Минобороны России.

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Разработчики поставили на боевую машину пехоты третьего поколения управляемое ракетное вооружение. Благодаря этому БМП-3 способна с расстояния нескольких километров уничтожить хорошо защищенную американскую боевую машину пехоты Bradley. Преимуществом российской техники перед западной стала возможность преодолевать водные преграды.

Опыт применения БМП-3 в зоне проведения спецоперации учли при модернизации БМП-3Ф. Эта модификация предназначена для морпехов. Ростех сообщил, что рекомендации военных используют при доработке бронетранспортера БТ-3Ф.