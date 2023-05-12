Армия 12 мая 2023, 05:59 Способность БМП-3 уничтожать американскую БМП Bradley оценили «Ростех»: БМП-3 может с нескольких километров уничтожить американские Bradley РИА «Новости»

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Российская боевая машина пехоты БМП-3 благодаря управляемому оружию способна с нескольких километров уничтожить американскую БМП Bradley. Об этом рассказали в пресс-службе «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»), сообщило РИА «Новости».

За счет высокой защищенности указанные западные БМП относятся к сложным противникам. Но благодаря управляемому ракетному вооружению на российской боевой машине пехоты можно поражать зарубежные машины. Сделать это возможно с расстояния всего в несколько километров.

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В отличии от российских БПМ, зарубежные Bradley и Marder не могут преодолевать водные преграды, отметил RT.

Кроме того, из-за массы более 30 тонн у западных машин низкая подвижность. Ее ограничивает высокое удельное давление на грунт. Особенно это заметно в период весенне-осенней распутицы.

«Ростех» производит почти 80% оборонной продукции, которая задействована в специальной военной операции. Это боевая авиация, вертолеты, артиллерия, бронетехника, боеприпасы, беспилотники, тяжелые огнеметные системы, а также стрелковое оружие. Сейчас на долю корпорации приходится половина гособоронзаказа и «Ростех» ее выполняет.