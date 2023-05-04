Общество 04 мая 2023, 19:08 Военный эксперт Суконкин рассказал, что БМП-3 превосходит американские БТР вооружением и плавучестью

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Российские БМП-3 уникальны в своем роде и имеют ряд преимуществ над западными аналогами. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал военный обозреватель Алексей Суконкин.

По его словам, российская военная машина единственная, которая умеет плавать. Американские БТР не имеют такой возможности. Кроме того, БМП-3 лучше оснащена вооружением.

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«По вооружению с БМП-3 никакой бронетранспортер не сравнится. У нее и 100-мм пушка, и 30-мм автоматическая пушка с боекомплектом снарядов на 500, и возможность установить ПЗРК, и опция запускать ПТУР через ствол 100-мм орудия», — сказал Алексей Суконкин.

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