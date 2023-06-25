Армия 25 июня 2023, 04:09 БМП-3Ф для морпехов доработают с учетом опыта в СВО БМП-3Ф для морпехов модернизируют по результатам применения БМП-3 в СВО РИА «Новости»

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Российские боевые машины пехоты БМП-3Ф, разработанные для морпехов, модернизируют на основе опыта в СВО. Основой послужит базовая «сухопутная» БМП-3, написало РИА «Новости» со ссылкой на компанию «Высокоточные технологии».

В холдинге пояснили, что БМП-3Ф и бронетранспортер БТ-3Ф — это все модификации серийной боевой машины пехоты БМП-3.

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«Соответственно, доработки, которые вносятся в облик БМП-3 по результатам участия этой машины в спецоперации, будут успешно реализованы в БМП-3Ф и БТ-3Ф», — заключили в компании.

Российская боевая машина пехоты БМП-3 благодаря управляемому оружию способна с нескольких километров уничтожить американскую БМП Bradley. Западные машины оснащены высокой защитой, но российская боевая машина пехоты способна уничтожать их благодаря управляемому ракетному вооружению.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин сообщил, что российские БМП-3 уникальны в своем роде и имеют ряд преимуществ над западными аналогами. Это единственная российская военная машина, которая умеет плавать, чего не могут американские БТР.