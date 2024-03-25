Армия 25 марта 2024, 08:53 Российские танкисты вызвали на бой западные Abrams и Leopard РИА «Новости»: танкисты подтвердили готовность к встречам с Abrams на Украине РИА «Новости»

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Российские военнослужащие на Херсонском направлении обучились уничтожению западных танков. Члены экипажа Т-72Б3 заявили РИА «Новости», что уничтожат американские Abrams и немецкие Leopard.

Танкисты группировки войск «Днепр» сказали, что по маневренности, броне и орудию их бронемашины намного лучше западных. По словам командира экипажа с позывным Шахтер, Т-72Б3 способен выдержать удар Abrams и Leopard, а они — нет. Он сказал, что российским военным показали слабые места техники противника. Механик-водитель с позывным Витязь добавил, что военные отработали прямые бои.

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«Пускай приезжают, мы их ждем здесь. И французов, и американцев — всех. Добро пожаловать», — сказал наводчик-оператор с позывным Артист.

В 2023 году стало известно, что войска получили модернизированные танки Т-90М и Т-72Б3М. Последний устоял под прямым ударом из гранатомета.