Спецоперация 21 марта 2024, 04:03 «Неуязвимый». Российский танк Т-72 выдержал попадание из гранатомета в упор «РВ»: российский танк выдержал прямое попадание из гранатомета РИА «Новости»

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Боевики ВСУ обстреляли из гранатомета российский танк, но не смогли нанести ему критические повреждения. Кадры инцидента опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Атака боевиков произошла на окраине села Козинка в Белгородской области.

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«Предатель-нацист <…> пробрался на окраину Козинки и почти в упор выстрелил из гранатомета по российскому танку Т-72Б3. Тот, не снижая скорости, поехал дальше», — сообщили авторы публикации, сопроводив ее видеокадрами произошедшего.

Попадание снаряда пришлось на каток — подвижную опору гусеницы, но он продолжил работать, хотя и в нем образовалось отверстие.

Уничтожение патрульного катера проекта U 172 ВМС Украины у причала Одесского припортового завода попало на видео. Корабль уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет», который преодолел до цели расстояние примерно в 50 километров.