Важное 06 марта 2024, 13:22 Очередной танк Abrams уничтожили на Авдеевском направлении ВС России на Авдеевском направлении ликвидировали еще один танк Abrams РИА «Новости»

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Вооруженные силы России уничтожили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил командир одного из подразделений армии.

«В ходе танковой дуэли экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил хваленый американский Abrams», — поделился собеседник агентства.

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Несколько дней назад в Сети появились кадры уничтожения третьей американской боевой машины Abrams М1, которую США передали ВСУ. Оператор БПЛА «Упырь» совершил два результативных удара по бронетехнике.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что западная пропаганда переоценила танки Abrams. Однако это не означает, что боевые машины бесполезны и не представляют угрозы, просто российские силы могут справиться с такими вызовами.