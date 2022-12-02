Армия 02 декабря 2022, 13:51 Российские ПВО «перепрошили» под удары по HIMARS Софт российских ПВО перепрограммировали на удары по ракетам РСЗО HIMARS

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Программисты разработали новое программное обеспечение для системы противовоздушной обороны, которое нацелено на удары по ракетам реактивных систем залпового огня HIMARS. Военные в разговоре с РИА «Новости» похвалили новый софт.

«Прошили нам новую программу, и HIMARS сейчас как обычные цели», — сказал командир подразделения на Запорожском направлении.

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Военнослужащий признался, что когда американские реактивные системы залпового огня только поступили на Украину, подразделения ПВО не понимали, как сбивать такие ракеты. Со временем они научились это делать, а после того, как установили новый софт, стало еще легче. Только за последний месяц его подразделение сбило четыре ракеты, а в целом на счету бойцов 10 штук.

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HIMARS вошли в июньский пакет помощи Украине от США, впервые их применили для ударов по Перевальску. Полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан предупредил, что американская армия сможет передать не больше 10 тысяч ракет.