Американский военный эксперт заявил, что у США закончатся ракеты HIMARS для Украины | 360°

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Американский военный эксперт заявил, что у США закончатся ракеты HIMARS для Украины

Американский военный эксперт Кансиан заявил, что у США закончатся ракеты HIMARS для Киева

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США скоро не смогут поставлять Киеву некоторые боеприпасы, заявил полковник ВМС США в отставке, военный эксперт Марк Кансиан. Его процитировало AFP.

«Если США отправят треть этого запаса Украине, Киев получит от 8000 до 10 000 ракет. Этого запаса, вероятно, хватит на несколько месяцев, но, когда запасы будут исчерпаны», — пояснил специалист.

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При этом на восстановление сферы ОПК до уровня, который бы соответствовал февралю 2022 года, нужны годы. А сейчас потребность Украины в боеприпасах «намного больше, чем ожидалось». Но Запад не сможет обеспечить страну всем необходимым, уверен Кансиан.

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Накануне власти Турции предложили стать посредниками в переговорах России и Запада по украинскому кризису. Турецкие СМИ сообщают, что в Вашингтоне эту инициативу восприняли позитивно.

За переговоры также выступает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она считает, что диалог можно начать во время саммита спикеров парламентов стран «Большой двадцатки», где ожидается участие России.

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